«Трактор» вырвал победу у «Лады» в овертайме матча КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между тольяттинской «Ладой» и челябинским «Трактором», который прошёл на «Лада-Арене» в Тольятти.

Победу в овертайме одержал «Трактор» со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). Единственный гол у «Лады» забил Михаил Фисенко на 20-й минуте игры, а за «Трактор» отличились Максим Шабанов и Илья Карпухин. «Трактор» сейчас лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 32 очками после 20 матчей. «Лада» занимает девятое место, набрав 17 очков в 19 играх. В предыдущей игре «Лада» проиграла «Адмиралу», а «Трактор» продлил свою победную серию до пяти матчей, победив тольяттинцев. Завершился матч регулярного чемпионата КХЛ между тольяттинской «Ладой» и челябинским «Трактором», который прошёл на «Лада-Арене» в Тольятти.