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Стал известен состав молодежной сборной России по хоккею для подготовки к Кубку будущего

Определен состав молодежной сборной России по хоккею (игроки до 20 лет) для подготовки к турниру «Кубок будущего», который пройдет в Санкт‑Петербурге 7–10 ноября, сообщает пресс‑служба Федерации хоккея России.

Определен состав молодежной сборной по хоккею для подготовки к Кубку будущего
© РИА Новости

В учебно‑тренировочном сборе в Новогорске примут участие 28 хоккеистов:

вратари: Ярослав Коростелёв (СКА), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»), Евгений Волохин («Сочи»),

защитники: Игорь Вербицкий, Марио Паталаха (оба — «Динамо», Москва), Виталий Пестерев («Северсталь»), Ярослав Мухранов («Металлург»), Иван Ремезовский (СКА), Артём Щучинов, Владислав Юсупов (оба — «Трактор»), Никита Баклашёв («Сочи»), Игорь Бардин («Ак Барс»), Максим Белоусов («Локомотив»),

нападающие: Иван Рябов, Георгий Овчинников (оба — «Спартак»), Иван Казаковцев, Сергей Артемьев (оба — «Динамо», Санкт‑Петербург), Олег Майстренко (ЦСКА), Даниил Казулаев, Эмиль Пьянов (оба — «Северсталь»), Матвей Максимов («Динамо», Москва), Кирилл Свищёв («Торпедо»), Яромир Ермаков («Академия Михайлова»), Игнат Лутфуллин, Матвей Короткий, Никита Недопекин, Никита Сураев (все — СКА), Радэль Замалтдинов («Ак Барс»).

Сбор пройдет с 26 по 6 ноября. На турнире сборная России сыграет с юниорской сборной России (игроки до 18 лет), молодежной сборной Казахстана, молодежной сборной Белоруссии.

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