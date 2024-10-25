«Авангард» объявил о подписании контракта с Прохоркиным

Форвард Николай Прохоркин подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс‑служба омичей.

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Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В середине мая «Авангард» объявил об уходе Прохоркина. 31‑летний россиянин провел за омскую команду 38 матчей с учетом регулярного чемпионата и плей‑офф, набрал 24 очка (12+12).

Ранее игрок выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», СКА, магнитогорский «Металлург», «Сибирь» и клуб НХЛ «Лос‑Анджелес». Прохоркин — олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина‑2017

«Авангард» с 13 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшем матче команда 27 октября примет дома Металлург».