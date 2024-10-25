Дубль Капризова помог «Миннесоте» победить «Тампу» в НХЛ

«Миннесота Уайлд» обыграла «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча завершилась со счетом 4:2. Победить «Миннесоте» помог российский форвард Кирилл Капризов. На счету нападающего дубль и результативная передача. Россиянина признали первой звездой матча.

В текущем сезоне Капризов провел семь матчей в регулярном чемпионате, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.