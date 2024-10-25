Сергей Бобровский с 400-й победой в НХЛ стал 1-й звездой дня в лиге.

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Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.

Третья звезда – форвард «Виннипега» Нино Нидеррайтер с дублем в ворота «Сиэтла» (4:3 ОТ).

Вторая звезда – форвард «Сент-Луиса» Дилан Холлоуэй с дублем в ворота «Торонто» (5:1).

Первая звезда – вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с 400-й победой в лиге в матче против «Рейнджерс» (3:1). Россиянин стал 14-м вратарем в истории с таким результатом, причем ему удалось достичь этой отметки быстрее всех предшественников (за 707 игр).