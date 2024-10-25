СКА одержал волевую победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ

СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

© Спорт день за днем

По ходу встречи красно-белые вели 2:0. Во втором периоде армейцы перевернули игру и вышли вперед.

За «Спартак» по шайбе забросили Порядин и Филин. В составе петербургского клуба забитыми голами отметились Кузнецов, Бардаков, Глотов, Плотников и Галенюк.

Для СКА эта победа стала шестой подряд.

После 20 игр регулярного чемпионата КХЛ СКА занимает 2-е место с 29 очками в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» идет 3-м с 25 очками.

В следующем матче СКА примет у себя дома «Сибирь». Игра состоится 28 октября. Начало встречи – 19:30 по московскому времени.

Следующим соперником «Спартака» станет «Витязь». Игра пройдет в Москве 29 октября. Начало – 19:30 мск.