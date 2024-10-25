Чешский нападающий «Колорадо» установил уникальное достижение в НХЛ

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Колорадо Эвеланш». «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 5:1.

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Чешский нападающий «лавин» Иван Иван забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге и установил уникальное достижение в НХЛ. Он стал первым игроком с абсолютно одинаковыми именем и фамилией, кто забил гол в лиге.

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Минувший сезон 22-летний форвард провёл в «Колорадо Иглз», выступающем в АХЛ. В 70 матчах суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф чех набрал 32 (13+19) очка.