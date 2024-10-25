Плющев оценил слова главы швейцарской лиги о письме от КХЛ по поводу ситуации с Криштофом

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова главы Швейцарской национальной лиги Дэни Воше, который заявил, что получил письмо от президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова с требованием аннулировать контракт Михала Криштофа с клубом «Лангнау». Напомним, у хоккеиста действует соглашение с ХК «Сочи».

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