Ротенберг пожаловался на болельщиков «Спартака»

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг пожаловался на болельщиков московского «Спартака» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Sport24.

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Специалист назвал поведение фанатов неправильным и посчитал, что руководство КХЛ должно вмешаться в ситуацию.

«Дети сюда пришли маленькие, а люди матом орут всю игру», — заявил он.

Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку на матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА. В первом периоде фанаты московской команды скандировали с трибун «СКА — позор российского хоккея».

Встреча завершилась победой СКА со счетом 5:2. После 20 матчей петербуржцы располагаются на втором месте Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» находится на третьем месте, имея в активе 25 очков после 19 встреч.