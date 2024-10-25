Болельщики «Спартака» использовали оскорбительную кричалку на матче против СКА

Болельщики московского "Спартака" во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА скандировали обидную кричалку, передает "Чемпионат".

Фанаты кричали: "СКА — позор российского хоккея".

Сейчас идет середина второго периода. После первых 20 минут игры "Спартак" выигрывал со счетом 2:0, но после перерыва СКА смог отыграться.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" из-за болельщиков, которые скандировали "Зенит" — позор российского футбола" на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с "Ростовом" подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.