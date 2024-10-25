$96.67-0.07104.81+0.30
Войти в почту

Болельщики «Спартака» использовали оскорбительную кричалку на матче против СКА

Болельщики московского "Спартака" во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА скандировали обидную кричалку, передает "Чемпионат".

Болельщики «Спартака» использовали оскорбительную кричалку на матче против СКА
© РИА Новости

Фанаты кричали: "СКА — позор российского хоккея".

Сейчас идет середина второго периода. После первых 20 минут игры "Спартак" выигрывал со счетом 2:0, но после перерыва СКА смог отыграться.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" из-за болельщиков, которые скандировали "Зенит" — позор российского футбола" на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с "Ростовом" подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.

Хоккей
СКА
РФС
Зенит
Спартак