ЦСКА обыграл «Куньлунь» в овертайме в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и пекинский «Куньлунь Ред Стар». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. ЦСКА одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в овертайме.

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В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Денис Гурьянов, Константин Окулов, оформивший дубль, Руслан Исхаков. За «Куньлунь» забили Колин Кэмпбелл, Адам Кленденинг, Джейден Хальбгевакс.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 20 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 14 очков после 20 игр.