Ротенберг раскритиковал поведение болельщиков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о ситуации с болельщиками, которые ведут себя некорректно во время матчей. Сегодня, 25 октября, «Спартак» уступил команде из Санкт-Петербурга (2:5).

— Шикарная реализация бросков у СКА сегодня.

— Мы здорово тренируемся сейчас, всё приходит через работу. Здесь хочу сказать, что когда матом орут всю игру, то лига должна вмешиваться, это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а всю игру матом орут люди. Давайте как-то разберёмся, нам нужны спонсоры, болельщики адекватные.

— Надеюсь, ваше заявление услышат в КХЛ.

— Не уверен, — сказал Ротенберг в послематчевом интервью в эфире КХЛ ТВ.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. СКА располагается там же на второй строчке, заработав 29 очков после 20 игр.