«Спартак» могут наказать за кричалку «СКА — позор российского хоккея»

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявили, что московский "Спартак" может быть наказан за то, что фанаты красно-белых на матче регулярного чемпионата скандировали "СКА - позор российского хоккея", передает "Чемпионат".

"Лига изучит все обстоятельства указанного факта. В случае его подтверждения и наличия основания для санкций примет необходимые меры в соответствии с Регламентом", - сказали в пресс-службе КХЛ.

Встреча между "Спартаком" и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" из-за болельщиков, которые скандировали "Зенит" — позор российского футбола" на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Ростовом". Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с "Ростовом" подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.