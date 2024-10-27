Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Райан Линдгрен и Уилл Кайлли. Российский нападающий Артемий Панарин отличился результативной передачей.
За «Анахайм» отметился Олен Целльвегер. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» проведёт матч с «Нью-Джерси Дэвилз».