Российского хоккеиста признали второй звездой дня в НХЛ

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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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© Чемпионат.com

В составе победителей забивали Райан Линдгрен и Уилл Кайлли. Российский нападающий Артемий Панарин отличился результативной передачей.

За «Анахайм» отметился Олен Целльвегер. Российский защитник Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз», а «Анахайм» проведёт матч с «Нью-Джерси Дэвилз».

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