Плющев высказался о конфликте вокруг контракта Криштофа

Бывший тренер российской сборной Владимир Плющев прокомментировал заявление главы Швейцарской национальной лиги Дэни Воше о получении письма от главы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексея Морозова.

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В письме Морозов потребовал аннулировать контракт хоккеиста Михала Криштофа с клубом «Лангнау», так как у игрока уже есть действующее соглашение с ХК «Сочи». Плющев выразил свою точку зрения, отмечая, что ситуация с уходом Криштофа из клуба открыла «ящик Пандоры». Он отметил, что эта история создает напряженность в отношениях с легионерами в различных клубах, предсказывая при этом, что развитие событий может быть непредсказуемым.

Плющев также подчеркнул, что ответ швейцарской стороны КХЛ оказался, мягко говоря, не самым благоприятным. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что перед принятием решений, которые могут быть восприняты как популистские, необходимо тщательно взвешивать все последствия. В результате этого конфликта, как считает Плющев, нарушаются отношения между КХЛ и швейцарской лигой. Он также добавил, что КХЛ не имеет оснований предъявлять претензии швейцарской лиге, так как Международная федерация хоккея (ИИХФ) зарегистрировала переход Криштофа.

Плющев высказал обеспокоенность тем, что эта ситуация негативно сказывается на репутации КХЛ. На его взгляд, подобная переписка и разногласия между лигами могут подорвать доверие к руководству и отношениям между международными хоккейными организациями.