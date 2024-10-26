Хоккейные клубы «Сибирь» и «Спартак» совершили обмен защитниками

«Сибирь» и «Спартак» совершили обмен, в результате которого в новосибирский клуб перешёл защитник Роман Рукавишников, а в расположение красно-белых отправился защитник Никита Ефремов.

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32-летний Рукавишников провёл 589 матчей в КХЛ. Роман выступал за такие команды, как «Атлант», СКА, «Ак Барс», «Спартак» и набрал 98 (21+77) очков при показателе полезности «+80». В составе СКА дважды становился обладателем Кубка Гагарина в 2015 и 2017 годах. В нынешнем сезоне защитник выступал за «Химик» (ВХЛ), проведя 17 матчей и забросив одну шайбу при показателе полезности «+3».

Никита Ефремов провёл в КХЛ 179 матчей, все – за «Сибирь», в которых набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «-18».