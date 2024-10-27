Форвард "Питтсбурга" Малкин набрал три очка в матче НХЛ с "Ванкувером"

"Питтсбург" проиграл "Ванкуверу" со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон (25-я минута), Кифер Шервуд (25), Джей Ти Миллер (26) и Эршдип Бэйнс (30). У проигравших отличились Энтони Бовиллье (8), Брайан Раст (22) и Евгений Малкин (54).

Малкин также отметился двумя результативными передачами и прервал серию из четырех матчей без очков. Россиянин является лучшим бомбардиром команды с 14 очками (3 гола + 11 передач) после 10 матчей.

"Ванкувер" продлил победную серию до четырех игр, команда занимает четвертое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 10 очков в 7 матчах. "Питтсбург" потерпел пятое поражение подряд, клуб идет седьмым в Столичном дивизионе, имея на счету 7 очков по итогам 10 встреч. В следующем матче "Ванкувер" примет "Каролину" 29 октября, "Питтсбург" днем позднее сыграет дома против "Миннесоты".

В других матчах игрового дня "Каролина" на выезде обыграла "Сиэтл" (4:1), по шайбе у гостей забросили нападающий Андрей Свечников и защитник Дмитрий Орлов. "Вегас" на своей площадке победил "Сан-Хосе" (7:3), форвард хозяев Павел Дорофеев набрал 3 очка (1+2), его партнер по команде нападающий Иван Барбашев записал на свой счет результативный пас, вратарь "Вегаса" Илья Самсонов отразил 24 броска.