КХЛ оштрафовала "Спартак" и предупредила Ротенберга и СКА

Континентальная хоккейная лига выступила с заявлением по матчу между "Спартаком" и СКА.

По итогам изучения материалов КХЛ не обнаружила нецензурных скандирований болельщиков "Спартака" в отношении СКА, в чем обвинял красно-белых главный тренер питерцев Роман Ротенберг.

Однако часть скандирований в лиге признали оскорбительными и приняли решение оштрафовать "Спартак" за поведение болельщиков.

"Также лига проведет консультации с руководителями "Спартака" и СКА по недопущению некорректных действий со стороны болельщиков обоих клубов", - говорится в заявлении КХЛ.

В то же время в КХЛ отметили провокационные действия со стороны игроков СКА в отношении трибун, которые могли бы привести к беспорядкам. За это СКА вынесли лишь предупреждение, хотя в футболе уже давно за подобное поведение игроков их наказывают дисквалификацией и крупными штрафами.

"Высказывания на послематчевом флеш-интервью и пресс-конференции главного тренера СКА Романа Ротенберга содержат эмоциональную окраску и личные суждения, которые не соответствуют действительности", - заявили в КХЛ.

В итоге Ротенбергу также было вынесено предупреждение.

При этом в КХЛ отметили, что наблюдается линия поведения главного тренера команды из Санкт-Петербурга по дискредитации КХЛ и попросили руководство клуба принять меры, чтобы подобное не повторялось.