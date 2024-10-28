КХЛ выложила видео общения Ротенберга с судьями в скандальном матче

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) показала кадры жесткого общения главного тренера СКА Романа Ротенберга в скандальном матче регулярного чемпионата против «Спартака». Видео опубликовано на официальном YouTube-канале лиги.

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«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там Порядин, посмотри видео. Он его толкает, это обоюдное удаление. Не надо мне орать!» — жестко высказался Ротенберг в одном из моментов при общении с арбитром.

Ранее сообщалось о том, что фанаты «Спартака» кричали: «СКА — позор российского хоккея». После матча Ротенберг жаловался на то, что болельщики красно-белых «весь матч орали матом».

Встреча между «Спартаком» и СКА завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

10 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский «Спартак» из-за болельщиков, которые скандировали «Зенит» — позор российского футбола» на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Московский клуб обязан заплатить 40 тыс. рублей из-за этого нарушения. КДК РФС уже несколько раз наказывал московский клуб из-за оскорбительных кричалок фанатов. В матче с «Ростовом» подобное поведение было зафиксировано на 42-й минуте игры.