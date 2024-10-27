«Северсталь» обыграла «Амур» в своем 1000‑м матче в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» дома одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

© ХК «Северсталь»

Встреча завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Данил Аймурзин, Эмиль Пьянов и Никита Коростелев.

Череповецкая команда провела свой 1000‑й матч в КХЛ.

«Северсталь» набрала 24 очка и поднялась на 5‑е место в турнирной таблице Западной конференции, «Амур» (12) идет 11‑м на Востоке.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: Аймурзин, 6:40. Пьянов, 28:20. Коростелев, 31:50.