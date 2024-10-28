Тренер-неудачник творит историю. Как «Виннипег» стал непобедимым на старте сезона?

«Реактивщики» не только надёжны в обороне, но и беспощадны в атаке. А их тренер уже ставит рекорды.

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Интересно, с какими мыслями Майк Коммодор сейчас наблюдает за матчами «Виннипега» в регулярном чемпионате НХЛ. Экс-защитник ряда клубов лиги, который под конец карьеры успел заглянуть в Россию и провести немного времени в «Адмирале», несколько месяцев назад жёстко прошёлся по главному тренеру «Джетс» Скотту Арниелу. Коммодор, игравший под руководством 62-летнего специалиста в «Коламбусе», назвал его высокомерным неудачником, отреагировав таким образом на назначение канадца наставником «реактивщиков».

Спустя почти месяц после старта сезона Арниел является главным претендентом на звание лучшего тренера по его итогам — «Виннипег» безупречно начал регулярку, взяв верх в каждом из восьми матчей. В пяти из них «Джетс» победили в основное время, ещё в трёх случаях канадская команда добилась положительного результата в овертайме. К концу октября «реактивщики» остались единственным клубом, не познавшим горечь поражения в этом сезоне — надо ли говорить, что прямо сейчас они возглавляют общую таблицу НХЛ.

Определённый скепсис в отношении «Виннипега» и Арниела был не только у Коммодора — хотя, разумеется, в более сдержанной и приличной форме. «Джетс» вступили в новую эпоху после довольно-таки внезапного самоотвода в исполнении Рика Боунесса, решившего положить конец тренерской карьере. Поражение в серии с «Колорадо» было очень болезненным — несмотря на солидную регулярку, в первом же раунде плей-офф «Эвеланш» лавиной прошлись по сопернику и заставили усомниться в эффективности не только всей системы «реактивщиков», которая строилась на обороне и стала самой надёжной по итогам гладкой части чемпионата, но и одного из её самых важных — даже основополагающих — элементов.

Провал «Виннипега» весной был одновременно провалом Коннора Хеллебайка. Голкипер, который впоследствии получил вторую «Везину» в карьере как лучший вратарь регулярки, в противостоянии с «Колорадо» был бледной тенью самого себя — в каждом из матчей игроки «лавин» накидали американцу по целой авоське шайб, явно испортив впечатление от выдающегося сезона 31-летнего стража ворот.

Осенью же мы вновь видим того самого Хеллебайка — новую регулярку он начал с шат-аута в матче с «Эдмонтоном», а в следующих пяти играх лишь однажды отразил менее 90% бросков. Внезапно — во встрече с «Сан-Хосе».

Да и в целом Арниелу удалось вернуть игре «Джетс» в обороне прежний вид — более надёжной команды в лиге вы сейчас не найдёте. За восемь матчей «реактивщикам» с дуэтом Хеллебайк — Комри на последнем рубеже удалось пропустить всего лишь 16 раз — таким же результатом могут похвастаться только «Рейнджерс» и «Каролина», при этом последние провели на одну игру меньше.

Говоря о новом главном тренере «Виннипега», можно сказать и о багаже, оставшемся от предыдущего наставника — в конце концов, Арниел провёл два года в качестве ассистента Боунесса, поэтому кардинальных изменений в «Джетс» не произошло. Однако нельзя не отметить, что Скотт сделал «реактивщиков» привлекательнее с точки зрения игры в атаке — если «Виннипег» Боунесса забивал значительно меньше остальных лидеров НХЛ, то «Виннипег» Арниела в плане результативности уступает только «Нью-Джерси» и «Вегасу», а средний показатель вырос с 3,2 до 4,5 гола за матч.

Что в «Джетс» стало значительно лучше при Арниеле, так это игра в большинстве. При Боунессе «реактивщики» буквально вымучивали голы при розыгрыше лишнего — в прошлом сезоне «Виннипег» реализовал всего 18,8% удалений соперников и шёл лишь в третьем десятке по этому показателю. Едва ли это может идти в какое-то сравнение с нынешней цифрой — в этом сезоне процент реализации большинства «Джетс» составляет 43,5%! Невероятно обидно должно быть «Оттаве», которая могла бы выделяться хоть чем-нибудь положительным, но даже с показателем 41,7% не лидирует в НХЛ. При этом «Виннипег» играл с численным преимуществом едва ли не реже всех в лиге. Всего 23 раза — меньше только у «Ванкувера», «Сент-Луиса» и «Коламбуса». И из них «реактивщики» реализовали 10.

Как ни странно, среди полевых игроков «Джетс» нет ярко выраженных лидеров по набранным очкам. Первое место делят сразу четыре хоккеиста — Кайл Коннор, Марк Шайфли, Николай Элерс и Нил Пионк записали себе в актив по 10 результативных действий. Однако ни один из них не входит даже в топ-20 бомбардиров НХЛ — и это в команде-лидере, которая к тому же занимает третье место по количеству голов.

И если игроки команды особо не на слуху, то главный тренер уже успел войти в историю лиги. Арниел стал рекордсменом НХЛ по количеству побед подряд с начала момента работы в клубе — ни одному специалисту не удавалось так успешно стартовать в качестве наставника в новой команде.

Ярлык неудачника, который на Скотта навесил Коммодор, пока не имеет ничего общего с реальностью. После 1/10 сезона «Виннипег» является одной из наиболее удивляющих команд лиги, что не может не радовать местных болельщиков. Где-то в штате Нью-Йорк сейчас с завистью вздыхают фанаты «Джетс» из НФЛ — перед их глазами маячит пример «реактивщиков» здорового человека.