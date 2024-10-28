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Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» вырвать победу в упорном матче с «Трактором» в КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор» в Челябинске. «Автомобилист» одержал победу со счётом 5:4 (3:2, 1:2, 1:0).

Дубль Мэйсека помог «Автомобилисту» вырвать победу в матче с «Трактором»
© Чемпионат.com

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Григорий Дронов, Александр Шаров, Семён Дер-Аргучинцев, Андрей Светлаков. За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов, Брукс Мэйсек, оформивший дубль, Максим Осипов, Стефан Да Коста.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 21 матч. «Автомобилист» располагается там же на второй строчке, заработав 26 очков после 20 игр.

Хоккей
Григорий Дронов
Максим Осипов
Владимир Кузнецов
Андрей Светлаков
Александр Шаров
ХК Трактор