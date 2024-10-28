Мартемьянов эмоционально обратился к игрокам «Амура» после увольнения

Экс-главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов обратился с эмоциональной речью к игрокам хабаровской команды после увольнения из клуба. Сегодня, 28 октября, специалист покинул «Амур» по соглашению сторон о досрочном расторжении контракта.

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«Хочу обратиться к игрокам. Парни, знаю, что вы прочитаете это интервью. Сражайтесь до конца и не складывайте руки, будьте мужиками! Вы играете для болельщиков», — сказал Мартемьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Мартемьянов возглавил «Амур» в мае 2023 года. Под его руководством команда вышла в плей-офф с восьмого места в Восточной конференции, уступив в первом раунде «Металлургу» в шести матчах.

Полную версию эксклюзивного интервью с Андреем Мартемьяновым читайте на «Чемпионате» в 15:30 мск.