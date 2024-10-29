Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Торпедо»

Российский вратарь Александр Шарыченков подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Титулованный голкипер является представителем нижегородской хоккейной семьи. Поздравляем с возвращением в родную команду и желаем успешной и надежной игры», — говорится в заявлении клуба.

33-летний Шарыченков — воспитанник «Торпедо». Соглашение хоккеиста рассчитано на один сезон.

В своей карьере голкипер трижды становился обладатем Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 он выиграл КХЛ с московским «Динамо», в сезоне-2017/18 — с «Ак Барсом», а в сезоне-2022/23 — с ЦСКА.

В феврале 2024 года армейцы расторгли соглашение с Шарыченковым.

Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.