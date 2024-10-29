Хоккеист Кузнецов пошутил о своей игре после травмы

Евгений Кузнецов поделился мнением о выступлении СКА.

28 октября СКА обыграл «Сибирь» со счетом 6:3. В третьем периоде Кузнецов забросил шайбу после передачи Ивана Демидова, продлив свою серию с очками до 8 матчей.

Нападающий СКА в шутку заявил, что на текущем отрезке чемпионата считает себя лучшим в мире игроком.

– В последних матчах 27 голов. Это тот СКА, который мы ждали с лета?

– Не знаю, но мы действительно пытаемся играть в атаку, на партнера. Забивать много – это хорошо, осталось только в обороне немного подвинтить.

Наконец‑то дождался паса, приятно такие забивать (улыбается).

– После травмы вы много забиваете, отдаете. Вышли на тот уровень формы, который необходим?

– Я считаю, что я в порядке. Лучший в мире (смеется)! Но вообще, я никогда в карьере не гнался за голами, передачами. Вот команда выигрывает – это да, это самое главное.

Знаю, что вот Васе [Глотову] важно забивать, он стремится к этому. Приятно смотреть, когда человек много работает, нацелен на голы и у него получается. Это мотивирует остальных партнеров, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.