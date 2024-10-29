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Назаров назвал один из главных плюсов регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/2025

Известный тренер Андрей Назаров назвал один из главных плюсов регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона.

Назаров назвал один из главных плюсов регулярного чемпионата КХЛ
© Чемпионат.com

«Нынешний регулярный чемпионат радует своей результативностью. И, конечно, молодёжью. Вижу, как развиваются российские ребята, как им доверяют. Особенно отмечу вратарей. Во многих топ-клубах не боятся делать ставку на совсем юных парней, и это даёт результат. Всегда говорил, что отечественная вратарская школа голкиперов одна из сильнейших в мире. Это влияет на популяризацию лиги, матчи КХЛ смотрят во всём мире. Спасибо и нашим друзьям-партнёрам, которые всегда могут и хотят помочь. Ведь у нас есть не только недруги, но и близкие дружественные страны, готовые подставить плечо. Только объединившись вокруг нашего национального лидера, мы можем двигаться вперёд. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Павел Панышев
Андрей Назаров