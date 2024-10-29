«Сейчас еще эта ситуация мешает Овечкину». Вайсфельд — о погоне за Гретцки

Известный функционер и хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил старт сезона в исполнении капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

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— Как оцените старт сезона для Александра Овечкина?

— Сложно сказать. Очков-то он вроде немного набирает. Но я думаю, что всё равно он опытный игрок и он должен форму постепенно набирать. И я думаю, что Александр с каждым матчем должен играть лучше. Мне так кажется. Но, опять же, кто его знает, что будет.

Понятно, сейчас ещё, наверное, эта ситуация мешает. Погоня за рекордом. Скажем так: в голове у него всё равно это сидит. Но будем надеяться, что он всё-таки эти 40 шайб забросит — как минимум, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В семи матчах сезона-2024/2025 Овечкин набрал пять очков — забросил две шайбы и сделал три голевые передачи.