Шипачев стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ

Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

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Шипачев записал на свой счет голевую передачу в матче против «Северстали». Эта игра проходит в эти минуты, идет первый период, счет — 2:1 в пользу «Северстали».

Шипачев набрал 929 очко в КХЛ (291+638). Это достижение 37-летний хоккеист установил в 1005 матче в КХЛ. 19 октября Шипачев установил рекорд по количеству проведенных матчей в лиге, когда провел 1002-й матч.

Сергей Мозякин в КХЛ набрал 928 очков (419+509).

Шипачев выступает за минское «Динамо» с нынешнего сезона. В 18 матчах нынешнего сезона он набрал 8 очков (2+6).

Шипачев также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».