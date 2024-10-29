Шипачев: «Символично, что рекорд по очкам в КХЛ я побил в родных стенах»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев заявил, что рад возможности побить рекорд по набранным очкам в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче с череповецкой «Северсталью», воспитанникам которой он является.

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37‑летний форвард во вторник вышел на лед против череповецкой команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ. В первом периоде форвард отметился результативной передачей и набрал 929‑е (291+638) очко в КХЛ. По бомбардирскому показателю в КХЛ Шипачев превзошел бывшего форварда «Металлурга» Сергея Мозякина, у которого в активе 928 (419+509) результативных очков.

— Получилось символично, что я приехал домой и в родных стенах побил рекорд по очкам в КХЛ. Очень рад этому. Хотел бы сказать огромное спасибо хоккейному клубу «Северсталь», который поздравил меня. Болельщики в Череповце тоже молодцы, им большой респект, — приводит слова Шипачева пресс‑служба минского «Динамо».

Шипачев является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017) в составе СКА. Также в КХЛ он выступал за череповецкую «Северсталь», московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». В составе сборной России форвард выигрывал золото чемпионата мира‑2014 и Олимпийских игр‑2018, также он завоевал бронзу Олимпиады в 2022 году.

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