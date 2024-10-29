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«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» на своей площадке

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и владивостокским «Адмиралом». Победу одержали хоккеисты уфимской команды со счётом 2:1.

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд, обыграв «Адмирал» на своей площадке
© Чемпионат.com

На четвёртой минуте матча голом в формате «5 на 3» счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо с передачи Александра Шарова. На первой минуте второго периода удвоил преимущество хозяев Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда. Голкипер уфимской команды Семён Вязовой получил в конце третьего периода двойной малый штраф за удар концом клюшки. «Адмирал» реализовал большинство, отличился Никита Сошников.

Таким образом, «Салават Юлаев» одержал третью победу подряд. «Адмирал» потерпел третье поражение кряду.

Хоккей
Никита Сошников
Александр Шаров
Салават Юлаев