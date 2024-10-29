Кудашов: может быть, и некрасивая победа «Динамо», но она заслуженная

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в матче с «Амуром» с минимальным счётом 1:0.

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«Хоть этот сезон и лишь недавно, уже второй раз мы попадаем на команду, в которой только что произошла смена тренера. Как правило, она даёт импульс сопернику. При том надо учесть, что они и так играли хорошо, просто немного у них не ладится. Поэтому ожидали тяжёлую игру, в принципе её и получили.

У нас была шестидневная пауза между играми, которая немного выбила нас из колеи. В каких-то моментах, возможно, мы уступили, потому что не хватало игрового тонуса. Но нашли пути к победе. Где надо мы сыграли правильно. Может быть, это и некрасивая победа. Но она заслуженная», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.