Хоккеист Овечкин сократил отставание от Гретцки до 37 шайб

Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 857-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 37 голов. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

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В ночь на 30 октября российский хоккеист сделал дубль в матче против Нью-Йорк Рейнджерс. После первого периода столичная команда побеждает со счетом 3:1.

Таким образом, Овечкину осталось забросить 37 шайб до повторения рекорда Гретцки. Канадец отличился 894 раза за 1487 игр.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры россиянин играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В семи матчах текущего сезона нападающий забросил четыре шайбы и сделал три результативные передачи.