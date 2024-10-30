Овечкин прокомментировал дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» Его слова приводит «Чемпионат».

© Lenta.ru

Россиянин подчеркнул, что играть против одной из сильнейших команд лиги всегда весело.

«Важные два очка. Мы приняли вызов. Наша команда пытается играть жёстко, просто. Вижу результат», — заявил Овечкин.

Встреча с «Рейнджерс» прошла в ночь на среду, 30 октября. «Вашингтон» одержал победу со счетом 5:3.

Овечкин довел количество заброшенных шайб в НХЛ до 857. Ему остается 37 голов до рекорда, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки.