Капризов вышел в лидеры бомбардирской гонки НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:3).

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Россиянин поразил пустые ворота на отметке 59:41, установив окончательный итог встречи, а также выполнил две голевые передачи.

Капризов набрал 18 (5+13) очков в текущем сезоне и вышел в лидеры бомбардирской гонки чемпионата — он делит это звание с форвардом «Вегаса» Марком Стоуном.

Капризов провел шестой подряд матч, в котором ему удалось набрать как минимум 2 очка — на этом отрезке россиянин заработал 14 (4+10) баллов по системе «гол+пас». Серия из шести подобных матчей является клубным рекордом, который Капризов теперь делит с Матсом Цуккарелло.

В составе «Питтсбурга» в прошедшем матче ассистентский хет‑трик сделал капитан Сидни Кросби, российский нападающий Евгений Малкин не отметился набранными очками.

Поражение стало для «Питтсбурга» шестым подряд, команда замыкает турнирную таблицу Восточной конференции с 7 очками. «Миннесота» набрала 14 очков и идет 4‑й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Голы: Пуустинен, 11:36 (бол.). Ракелль, 15:31, 43:36. — Лауко, 17:03. Годро, 17:58, 21:38. Цукарелло, 39:23. Капризов, 59:41.

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — «Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)

Голы: Кофилд, 16:11. Андерсон, 55:28. — Олексяк, 0:25. Эванс, 3:49. Шварц, 7:27 (бол.). Бьоркстранд, 10:33. Монтур, 21:32 (бол.), 28:44, 54:12 (бол.). Толванен, 55:14.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фёрстер, 25:32. Фэраби, 59:36.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Барзэл, 45:31 (бол.). — Карлссон, 14:05 (бол.). Терри, 34:07 (бол.). Ватрано, 59:00.

«Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)

Голы: Норрис, 1:04. Грегор, 4:44. Штюцле, 15:04, 47:31. Ткачук, 28:55 (бол.), 31:08 (бол.). Годетт, 31:50, 55:27. — Холлоуэй, 49:04 (бол.).

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Голы: Вальман, 22:20. Зеттерлунд, 46:25. Тоффоли, 51:02. Эклунд, 59:22. — Томас, 23:18. Лаферриер, 48:52.