Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по количеству голов в равных составах

Форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое третье место в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в равных составах, сообщает пресс‑служба «Кэпиталз».

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Овечкин во вторник оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Нью‑Йорк Рейнджерс» — 5:3. Обе шайбы россиянин забросил в первом периоде в формате игры «5 на 5».

Всего на счету Овечкина 540 голов в равных составах. По этому показателю нападающий «Кэпиталз» вышел на третье место в истории НХЛ, опередив чеха Яромира Ягра (538). Возглавляет список канадец Уэйн Гретцки (617 шайб), на второй строчке располагается Горди Хоу (566).

«Вашингтон» в следующем матче 31 октября примет «Монреаль».