Агент Шипачева отреагировал на рекордное достижение игрока в КХЛ

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва, отреагировал на установление рекорда КХЛ форвардом. Шипачёв отметился результативной передачей в матче с «Северсталью» (2:5) и стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ. Форвард превзошёл достижение Сергея Мозякина, набравшего 928 очков. Теперь на счету Шипачёва 929 очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

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