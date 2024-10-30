Америка вновь в восторге от Овечкина

Капитан «Вашингтона» продолжает творить историю.

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Александр Овечкин вновь зажигает! Капитан «Вашингтона» оформил дубль в матче с «Рейнджерс» и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 37 голов. Всего 37 — расстояние вытянутой руки!

Для Ови эти шайбы стали 856-й и 857-й в карьере. Они помогли «Вашингтону» одержать очередную победу в новом сезоне, а также вывели нападающего на единоличное третье место в истории НХЛ по количеству голов в равных составах.

Что ещё важнее — Овечкин выглядел как старый добрый Овечкин.

В Северной Америке ярко обсудили новое голевое достижение капитана «столичных». Как же отреагировали наши заокеанские коллеги?

«Даёт болельщикам ещё один повод для аплодисментов»

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд разобрал первый гол Овечкина, а также рассказал о ещё двух достижениях форварда.

«Голы Шестёркину, обладателю «Везина Трофи» 2022 года, стали третьей и четвёртой шайбами Овечкина в ворота голкипера «Рейнджерс» в карьере. Ови первый раз вписал свою фамилию в протокол на отметке 3:23 матча. Спустя 46 секунд после того, как Дилан Макилрат выиграл свой бой у Мэтта Ремпе, Овечкин стал меценатом Протаса, наградив его за упорную работу у бортов. Подобрав свободную шайбу у боковых бортов, Алексей отдал пас Ови на синюю линию. Затем Алекс скинул её в угол Дилану Строуму, который идеально сыграл с вингером в «отдал — открылся». Снайпер «Кэпиталз» пробил Шестёркина, нанеся бросок в «домик» и выведя «столичных» вперёд. Овечкин не смог оформить хет-трик, несмотря на то что сам совершил 11 попыток броска. Он закончил вечер с пятью попаданиями в створ за 17.10 игрового времени. Вечер с двумя голами также ознаменовал его 174-й матч с 2+ шайбами в карьере — всего на 15 меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки (189). Его результат в 82 периода с 2+ голами также второй в истории — он отстаёт только от Гретцки, на счету которого 90 таких двадцатиминуток», — заключил Оланд.

Кроме того, журналист Russian Machine Never Breaks на своей странице в социальных сетях в ходе матча написал, что ждёт хет-трика от Александра, а также отметил слабую игру «рейнджеров» в защите.

«Впервые в этом сезоне мы увидели Островок Ови. «Рейнджерс» даже не опекают Алекса Овечкина в левом круге при розыгрыше большинства. Теперь мы официально ждём хет-трик Ови на «Кэпитал-Уан Арене». Болельщики громко скандируют: «Ови!» — говорится в сообщении.

Журналистка Сара Сивиан пошутила о скорострельности нападающего, оформившего дубль за 107 секунд: «Овечкин собирается побить рекорд по количеству голов сегодня вечером!»

Журналист Monumental Sports Network Тарик Эль-Башир так отреагировал на дубль Ови:

«Овечкин даёт болельщикам ещё один повод для аплодисментов».

«Ови на грани истории»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер вспомнила обидный сухой вылет «Вашингтона» от «Рейнджерс» весной.

«Всего 6 месяцев 1 день назад Алекс Овечкин и «Вашингтон» были разгромлены «рейнджерами» и покинули розыгрыш Кубка Стэнли на фоне продолжающихся проблем с нападением. В среду совсем иного результата добилась совсем иная версия «Кэпиталз», пробившая свой путь к важной победе. В серии розыгрыша Кубка Стэнли в апреле 2024 года Алекс Овечкин впервые в своей карьере остался без очков в плей-офф. Он был голоден, отправляясь на первую в этом сезоне встречу «Вашингтона» с «Нью-Йорком» — и он сразу же приступил к работе. Овечкин предстал силой, с которой нужно было считаться, он бежал, выигрывал битвы за шайбу и создавал хорошие моменты. Капитан «Кэпиталз» довёл свой снайперский счёт до 857 голов за карьеру и теперь находится всего в 38 шайбах от того, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать лучшим в истории НХЛ», — написала Сильбер.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман подсчитала, в каком темпе Ови забивает в этом сезоне.

«Четыре гола в восьми матчах позволили Овечкину выйти на темп в 41 гол за сезон… что позволит ему сравняться с Гретцки, если он сможет сохранить эту скорострельность», — отметила Голдман.

Обозреватель NBC Sports Washington Грант Паульсен отметил неотвратимость рекорда капитана «Вашингтона»:

«Сегодня Ови забил два гола за семь минут. Если он забьёт ещё 38, то побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Пока что похоже, что так и будет».

Журналист ESPN Грег Вышински пошутил насчёт результативности Александра:

«Ови решил, что побьёт рекорд на этой неделе».

Издание B/R Open Ice в социальных сетях напомнило: