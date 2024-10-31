Кучеров набрал три очка в матче НХЛ с "Колорадо"

"Тампа" одержала победу над "Колорадо" со счетом 5:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Никита Кучеров (2-я минута), Джейк Гюнцель (4, 27), Конор Гики (6), Энтони Сирелли (59). У проигравших отличились Иван Иван (15), Кейл Макар (51). Кучеров также отдал две результативные передачи, на его счету 17 очков по системе "гол + пас" (9 + 8). Макар стал вторым защитником в лиге, набравшим очки в 11 матчах со старта сезона, после Бобби Орра, который в сезоне-1973/74 набирал баллы в первых 15 играх. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 33 броска.

"Тампа" занимает вторую строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 14 очков после 10 встреч. "Колорадо" с 10 очками в 11 матчах идет на шестом месте в Центральном дивизионе. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Миннесотой" в ночь на 2 ноября по московскому времени, "Колорадо" днем позже в гостях встретится с "Нэшвиллом".

Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отразил 24 броска в выездном матче с "Коламбусом" (0:2), голевой пас на свой счет записал защитник хозяев Иван Проворов. Защитник "Юты" Михаил Сергачев забросил шайбу в домашнем матче с "Калгари" (5:1), также на его счету две результативные передачи. Форвард "Виннипега" Владислав Наместников отдал голевую передачу в выездном матче с "Детройтом" (6:2).