Овечкин рассказал об атмосфере в «Вашингтоне» после начала сезона в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что сейчас в команде положительная атмосфера.

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В пятницу российский форвард набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3).

— Сейчас мы чувствуем себя позитивно. Мы поддерживаем друг друга. Когда ты выигрываешь матчи, всегда такая атмосфера, которая исходит от тренеров и игроков. Я надеюсь, что так будет и дальше, но сезон очень длинный. Очевидно, что будут взлеты и падения, поэтому мы должны держаться вместе, несмотря ни на что, — цитирует Овечкина AP.

Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894). В следующем матче «Вашингтон» дома сыграет против «Коламбуса».