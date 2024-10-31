Хоккеист Болсуновский вспомнил о ситуации с криминалом в Тольятти в 90-е

Андрей Болсуновский вспомнил о ситуации с криминалом в Тольятти в 90-е.

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– Когда СССР распался, вы поехали играть в Тольятти. В 90-е у «Лады» с хоккеем все было хорошо, можно сказать, лучшие сезоны в истории клуба, но сам город слыл криминальным. Вам приходилось с этим сталкиваться или авторитеты хоккеистов не трогали?

– Сталкивались с ними, конечно. Помню, когда становились чемпионами России или серебряными призерами, нам дарили машины, правда, за серебро автомобиль был попроще. И криминал наехал на клуб, чтобы с этого поиметь свою долю, проценты так сказать.

Но было и такое, что представители криминального мира помогали, скидывались нам на билеты до Москвы, когда мы играли в финале против «Динамо». Да и в целом нас они не трогали, а больше защищали, причем любая из группировок. Если кто-то с кем-то столкнулся и ребята узнавали, что это хоккеист, то они или заступались или сразу тушили конфликт. А так, все они активно болели за нас на трибунах, иногда могли зайти в раздевалку с победой поздравить.

Когда они начали легализовываться, открывать бизнес, то и вести себя стали по-другому. В общем, с нами всегда себя вели порядочно, по «пацанским понятиям». В Тольятти хоккей вообще считался жемчужиной, все сезоны, когда я там играл – дворец всегда был полный. Причем пять лет подряд мы таких успехов добивались – то серебро брали, то чемпионами становились, и в городе ажиотаж сумасшедший был.

Когда в первый раз взяли золото чемпионата России, нам президент клуба за свой счет заказал золотые перстни и каждому подарил, – сказал бывший игрок «Лады» и тренер вратарей «Юнисон-Москва».