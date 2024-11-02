«Амур» не забил в пятом матче подряд, установив антирекорд КХЛ

Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур», проиграв «Адмиралу дома со счётом 0:5, установил антирекорд КХЛ, не забросив в пятом матче подряд.

© Чемпионат.com

Напомним, ранее «Амур» проиграл ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5), «Северстали» (0:3) и московскому «Динамо» (0:1).

Отметим, что антирекорд «Спартака» по минутам без заброшенных шайб (317 минут и две секунды) пока не побит. Сейчас серия дальневосточного клуба без голов составляет 307 минут и 13 секунд.

Хабаровчане после 22 матчей имеют в активе 12 очков. Подопечные Виктора Костючёнка располагаются на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Востока. В следующей игре «Амур» примет на своём льду «Авангард» 5 ноября.