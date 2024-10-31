«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырех матчах

«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырёх матчах, уступив дома «Ладе»
В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
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Гости открыли счёт во встрече за 0,6 секунды до конца первого периода. Заброшенной шайбой отметился Никита Попугаев с передач Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.
На шестой минуте второго периода Линден Вей с передач Райана Спунера и Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Данила Моисеев с передач Арсения Коромыслова и Дениса Баранцева во второй раз в игре вывел тольяттинской клуб вперёд.
В конце третьего периода Трой Джозефс установил окончательный счёт в игре.