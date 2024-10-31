«Авангард» потерпел третье поражение в последних четырех матчах

В Омске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

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Гости открыли счёт во встрече за 0,6 секунды до конца первого периода. Заброшенной шайбой отметился Никита Попугаев с передач Магомеда Шараканова и Троя Джозефса.

На шестой минуте второго периода Линден Вей с передач Райана Спунера и Сергея Бойкова восстановил равенство в счёте. На 14-й минуте периода Данила Моисеев с передач Арсения Коромыслова и Дениса Баранцева во второй раз в игре вывел тольяттинской клуб вперёд.

В конце третьего периода Трой Джозефс установил окончательный счёт в игре.