Тренер «Филадельфии» раскритиковал российского хоккеиста

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла раскритиковал российского нападающего Матвея Мичкова после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент‑Луисом».

«Филадельфия» обыграла «Сент‑Луис» со счетом 2:1. Мичков провел на льду 13 минут 56 секунд и не отметился результативными действиями.

— Придется учить, если Мичков будет совершать одни те же ошибки и терять концентрацию в определенные моменты игры. Я без крика сказал ему, что он пропустит несколько смен, я был честен с ним. Если другие ребята отрабатывают, а ты не справляешься, тебе придется немного посидеть и понаблюдать, — цитирует Тортореллу журналист Адам Кимельман в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне 19‑летний Мичков в 11 матчах набрал 9 (4+5) очков.