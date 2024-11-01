Стало известно, почему Александр Радулов пропустит матч с «Ак Барсом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Локомотива» Александр Радулов пропустит сегодняшний матч с «Ак Барсом» в Казани из-за ротации состава. Напомним, встреча регулярки КХЛ начнётся в 19:30 мск.

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Повреждений и травм у 38-летнего игрока нет. Ранее Радулов пропустил утреннюю раскатку железнодорожников. Из фарм-клуба ярославцев — пермского «Молота» — вызван форвард Даниил Тесанов.

В нынешнем сезоне Александр Радулов сыграл 21 встречу, в которых забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. «Локомотив» с 38 баллами в активе располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции.