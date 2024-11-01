Канадец Линден Вей покинул «Авангард» по семейным обстоятельствам

ХК «Авангард» и нападающий Линден Вей расторгли контракт с закреплением прав на игрока за клубом. Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

© Чемпионат.com

«У хоккеиста возникли семейные обстоятельства, требующие срочного возвращения в Канаду. Клуб благодарит игрока за работу и желает здоровья его родным», — сказано в сообщении «ястребов».

За омский клуб канадский форвард в нынешнем сезоне провёл 20 матчей, набрав 19 (7+12) очков. Омский клуб после 20 матчей имеет в своём активе 15 очков и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, Линден Вей пополнил состав «Авангарда» 1 мая 2024 года.