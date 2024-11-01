«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, но уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «КРК Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

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В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Вячеслав Лещенко, Евгений Митякин. За «Автомобилист» забил Ник Эберт, Владимир Кузнецов и Брукс Мэйсек.

Отметим, команда из Нижнекамска смогла нанести первый бросок по воротам соперников только на 32-й минуте игры.