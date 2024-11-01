«Сибирь» вырвала победу над «Металлургом» и прервала серию поражений

Новосибирская «Сибирь» в гостях одержала волевую победу над магнитогорским «Металлургом» (4:3) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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К середине третьего периода заброшенными шайбами в составе действующих чемпионов отметились Артем Минулин, Александр Петунин и Никита Михайлис, гости ответили голом Сергея Широкова.

На отметке 48:54 Широков оформил дубль, затем спустя еще полторы минуты Владислав Кара сравнял счет, а за три минуты до завершения основного времени тот же Кара принес «Сибири» победу.

«Сибирь» прервала пятиматчевую серию поражений, с 21 очком новосибирцы занимают 5‑е место в Восточной конференции. «Магнитка» (также 21 очко) идет на 6‑й позиции.

В параллельном матче «Автомобилист» дома был сильнее «Нефтехимика» (3:2). У хозяев в первую игровую пятиминутку отличились Ник Эберт и Владимир Кузнецов, также в третьем периоде забил Трукс Мэйсек. У нижнекамцев отличились Вячеслав Лещенко и Евгений Митякин.

Набрав 28 очков, «Автомобилист» идет вторым в таблице Востока КХЛ, «Нефтехимик» (21) занимает 9‑е место.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (2:0, 0:1, 1:3)

Голы: Минулин, 5:51. Петунин, 19:33 (бол.). Михайлис, 41:16. — Широков, 22:32 (бол.), 48:54 (бол.). Кара, 50:13, 57:14.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Голы: Эберт, 3:28. Кузнецов, 4:43. Мэйсек, 49:15. — Лещенко, 32:23 (бол.). Митякин, 46:05 (бол.).