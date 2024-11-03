Артемий Панарин набрал 798-е очко в НХЛ, забив Сорокину в матче с «Айлендерс»
Российский хоккеист, играющий в «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин набрал своё 798-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забив российскому голкиперу Илье Сорокину в матче с «Айлендерс». Матч в эти минуты проходит в Нью-Йорке.
Панарин поразил ворота соперника на 32-й минуте матча, сделав счёт 3:1. Ассистировали ему Мика Зибанеджад и Адам Фокс.
Напомним, Панарин в текущем сезоне заработал 17 очков в 11 матчах. 2 ноября его признали третьей звездой лиги, его обогнал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.
В первых десяти играх Артемий забросил семь шайб — это четвёртый результат в истории его клуба за последние 20 лет.
Для россиянина это шестой сезон в этом североамериканском клубе. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/2016.