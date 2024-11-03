Панарин набрал 798-е очко в НХЛ

Российский хоккеист, играющий в «Нью-Йорк Рейнджерс», Артемий Панарин набрал своё 798-е очко в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забив российскому голкиперу Илье Сорокину в матче с «Айлендерс». Матч в эти минуты проходит в Нью-Йорке.

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Панарин поразил ворота соперника на 32-й минуте матча, сделав счёт 3:1. Ассистировали ему Мика Зибанеджад и Адам Фокс.

Напомним, Панарин в текущем сезоне заработал 17 очков в 11 матчах. 2 ноября его признали третьей звездой лиги, его обогнал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

В первых десяти играх Артемий забросил семь шайб — это четвёртый результат в истории его клуба за последние 20 лет.

Для россиянина это шестой сезон в этом североамериканском клубе. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/2016.