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Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед Ротенбергом после одного из матчей

Защитник СКА Тони Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом после одного из матчей.

Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед Ротенбергом после одного из матчей
© Чемпионат.com

— Правда, что вы извинялись перед Ротенбергом после одной из игр?

— Да. Я должен быть одним из лучших игроков в лиге, мне нужно выдавать максимум в каждой игре. Пару матчей назад я сыграл не лучшим образом. Не помню, правда, что это была за игра. Но мне нужно играть лучше, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».

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