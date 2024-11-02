Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед Ротенбергом после одного из матчей

Защитник СКА Тони Деанджело объяснил, почему решил извиниться перед главным тренером армейского клуба Романом Ротенбергом после одного из матчей.

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— Правда, что вы извинялись перед Ротенбергом после одной из игр?

— Да. Я должен быть одним из лучших игроков в лиге, мне нужно выдавать максимум в каждой игре. Пару матчей назад я сыграл не лучшим образом. Не помню, правда, что это была за игра. Но мне нужно играть лучше, — сказал Деанджело в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, Деанджело дебютировал в КХЛ в текущем сезоне, ранее он играл в «Каролине», «Филадельфии» и в «Рейнджерс».