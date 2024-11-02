Умер чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Бывший главный тренер красноярского клуба по хоккею с мячом "Енисей" Виктор Ломанов скончался на 72-м году жизни. Об этом говорится в сообщении клуба.

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"ХК "Енисей" с глубокой скорбью сообщает, что от нас ушел Виктор Иванович Ломанов. Многие говорят, что подъем "Енисея" начался с поколения конца 70-х и в 80-х. Но, возможно, подъем пошел уже, когда наши парни 1953 года рождения попали в юношескую сборную СССР и стали призерами чемпионата мира. И тогда Виктор Иванович вместе с Виктором Турлаковым и Константинов Колесовым стали играть в основе. Виктор уже с молодых лет был лидером команды. Он играл на позиции нападающего. Кстати, его брат Сергей Ломанов по манере игры очень был похож на Виктора", - говорится в сообщении.

Виктор Ломанов родился 4 февраля 1953 года в Красноярске и является старшим братом хоккейного тренера Сергея Ломанова. В качестве игрока он дважды побеждал в чемпионате СССР, является обладателем Кубка европейских чемпионов, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (1972).

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Ломанов завершил игровую карьеру в 1981 году из-за хронической травмы спины и перешел на тренерскую работу. Под его руководством красноярский "Енисей" четыре раза выигрывал чемпионат СССР, становился обладателем Кубка мира, дважды победил в Кубке европейских чемпионов. В 1992 году Ломанов был главным тренером сборной России. Позднее работал директором "Енисея", руководил дворцом спорта "Сокол", являлся начальником СДЮСШОР по хоккею с шайбой. Заслуженный тренер СССР и заслуженный работник физической культуры России.